Владикавказ, , 09:35 — REGNUM В Северной Осетии на 1 августа зафиксировано более 20 тыс. безработных граждан. В текущем году уровень регистрируемой безработицы вырос более чем в четыре раза — с 1,6% до 6,9%. Об этом сообщила председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева.

По ее словам, на рынке труда республики ранее ничего подобного не наблюдалось. Если в 2019 году на поддержку безработных было направлено 143 млн рублей, то за семь месяцев текущего года эта сумма составила уже 310 млн рублей.

«Сейчас у нас абсолютный рекорд по охвату населения пособиями по безработице», — цитирует Плаеву ТАСС.

Однако, по ее словам, не все вставшие на учет в качестве безработных и получающих пособия на самом деле таковыми являются. Многие работают без оформления трудовых отношений, но при этом и пособия получают.

«Но мы это никак доказать не можем. Вся работа по легализации выявит тех, кто в тени и у нас числится, а на самом деле имеют доход», — приводит ТАСС слова руководителя комитета по занятости.