Минск, , 09:33 — REGNUM На предприятии «БелДжи» под Минском в 2021 году начнется выпуск электрокаров марки Geely. Об этом сообщил директор предприятия Геннадий Свидерский в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, новая модель электрокара будет построена на основе электромобиля Geely Geometry A. Свидерский отметил, что запас хода новинки составит 500 км. Будут выпущены начальная и топовая версия электрокара.

Стоит отметить, что по сравнению со своими конкурентами новый электрокар от Geely будет гораздо бюджетнее. Так, максимальная комплектация будет стоить 70 тыс. белорусских рублей (порядка 2,1 млн рублей).

По предварительной информации, на мощностях «БелДжи» в следующем году будет выпущена 1 тыс. электрокаров Geely. В настоящее время на предприятии идет русификация системы управления и адаптация зарядного устройства под европейский стандарт.

Ранее стало известно, что на предприятии «БелДжи» под Минском будет налажена сборка двигателей Geely.

Читайте также: Продажи Geely в России в июне выросли более чем в два раза