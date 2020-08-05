Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве финансовую поддержку получат 65 компаний, которые ведут бизнес по франшизе или затратили средства на продвижение при помощи выставок. Об этом 5 августа сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Столичное правительство выделит на поддержку этих предпринимателей 31 миллион рублей.

По словам Фурсина, всего в Москве отраслевыми комиссиями одобрены 572 заявки на общую сумму свыше 741 млн рублей.

30 компаний, работающих по договору франшизы, получат 22 млн рублей для возмещения расходов на выплаты правообладателям, компенсацию процентов по кредитам, платежи по лизингу, коммунальные услуги, а также приобретение оборудования.

Также 9 млн рублей получат 35 компаний на участие в конгрессно-выставочной деятельности.