Москва, , 09:23 — REGNUM Между Калининградом и другими городами России открывается пассажирское железнодорожное сообщение для всех граждан, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, разрешается безвизовый въезд в страну иностранцам для краткосрочных командировок, они должны обладать дипломатическими или служебными паспортами из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Абхазией и Танзанией.

Согласно данным опроса ФОМ, каждый пятый житель России (22%) хочет отправиться за границу после возобновления авиасообщения в полном объеме.

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