Владивосток, , 09:18 — REGNUM Резиденты дальневосточных территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток (СПВ) получили возможность взять льготные кредиты для реализации своих проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Корпорации развития Дальнего Востока.

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Инвесторам могут уменьшить размер ежемесячных процентных платежей на величину ключевой ставки Центробанк РФ. Государство возместит банкам разницу между рыночной и льготной кредитными ставками.

Получить льготное кредитование резиденты ТОСЭР и СПВ могут в десяти банках: ПАО Сбербанк, АО «МСП Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк «Итуруп», АО «СМП Банк», «Азиатско — Тихоокеанский Банк» (ПАО), АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, ПАО «МТС-Банк».

Льготные кредиты выдаются для реализации инвестпроектов стоимостью от 30 млн до 1,5 млрд рублей.

«Разработанный механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ нацелен прежде всего на развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке», — сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

На Дальнем Востоке в ТОСЭР и СПВ деятельность осуществляют более 2,4 тыс. резидентов. Общая сумма инвестпроектов составляет более 4 трлн рублей. По факту вложено уже более 900 млрд рублей инвестиций, создано более 41 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, завершилась работа над национальной программой по развитию Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. Итоговый документ направлен на согласование в федеральные ведомства.