Ташкент, , 09:07 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана выступил против предоставления льгот и преференций отдельным производителям по переработке хлопка, сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве рассмотрели проект постановления правительства «О государственной поддержке обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой».

Согласно документу, конкретные производители получают льготы при импорте сельскохозяйственных машин и запасных частей. В частности, предприятия освобождаются от таможенных пошлин до 31 декабря 2021 года.

В антимонопольном ведомстве уточнили, что государственным органам запрещается отдавать предпочтение отдельным субъектам предпринимательства при заключении договоров, а также предоставлять необоснованные преференции и льготы.

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