Москва, , 09:05 — REGNUM Член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, передает 5 августа RT со ссылкой на копию документа.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с 10 и более детьми — до 70%», — говорится в обращении.

На сегодняшний день многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от оплаты таких услуг, а скидка семьям с десятью детьми и более может составить 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года упрощается получение субсидий для оплаты ЖКХ.

Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности.