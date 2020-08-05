Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Глава минэкономики Грузии Натия Турнава встретилась с главой швейцарской компании Stadler Питером Шпуллером и предложила ему построить вагоностроительный завод в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского экономического ведомства.

Сообщается, что делегация швейцарской компании прибыла в Тбилиси. Встреча проходила в рамках программы по привлечению зарубежных инвестиций в Грузию. Турнава рассказала гостям о преимуществах своей страны для ведения бизнеса.

«У нас одна из лучших инвестиционных сред, и сейчас мы являемся одной из самых безопасных стран в эпидемиологическом отношении. <…> Мы надеемся, что с нашим участием и поддержкой у нас появится местный завод Stadler», — приводит слова главы минэкономики пресс-служба.

Стоит отметить, что Stadler создана в 1942 году и является ведущим производителем вагонов в мире. Ранее эта компания поставляла продукцию, в том числе, в Грузию.