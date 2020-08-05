Москва, , 09:03 — REGNUM Спонсорские контракты «Аэрофлота» закрыты в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса нового типа. Об этом рассказал гендиректор группы Виталий Савельев в опубликованном 5 августа интервью проекту ТАСС «Первые лица бизнеса».

Он отметил, что компания выполняет свои обязательства. Однако на финасирование спонсорских контрактов у «Аэрофлота» не осталось средств. Кроме того, не удалось вернуть пассажирам деньги, которые были отменены в первый период пандемии.

Пассажирам предложили ваучеры, которые можно будет обменять на билеты в будущем. Если бы эту меры не поддержало правительство РФ, для компании потребовались бы субсидии на десятки миллиардов рублей, добавил Савельев.

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