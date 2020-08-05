Тольятти, Самарская область, , 08:55 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России было продано 31 709 машин Lada (включая 310 единиц моделей Lada Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Таким образом, реализация машин отечественной марки достигла уровня до периода ограничений. Рост продаж Lada в июле нынешнего года составил 5,7% (или +2% с Niva) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В тройку лидеров продаж марки в июле вошли: модели семейства Lada Granta (11 450 ед.), Lada Vesta (9807 ед.) и Largus (3718 ед.).

По словам исполнительного вице-президента АО ''АвтоВАЗ'' по продажам и маркетингу Оливье Морне, еще в начале июня наметилось восстановление потребительского спроса.

«Стоит также отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране'', — добавил Морне.

Напомним, что продажи Niva под брендом Lada начались 21 июля текущего года.

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