Москва, , 08:46 — REGNUM В арбитраж Москвы от иностранной компании «Гейтхилл Лимитед» к банку «Зенит», подконтрольному компании «Татнефть», поступил многомиллионный иск. Истец является акционером этого же банка с долей в 3,4%. Заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от кипрской компании, конечным бенефициаром которой называют другого акционера банка «Зенит» — Татьяну Шишкину, поступил в суд 4 августа 2020 года. Сумма исковых требований — 864 553 527,15 рубля. Подробности дела пока не известны.

Из открытых данных известно, что Gatehill Limited «образует группу лиц с акционером банка Шишкиной Т. П. и компанией Mamlock Properties Limited». Шишкиной в банке напрямую принадлежит 0,05%.

Напомним, основным акционером банка, ведущего свою историю с открытия филиала в Татарии, является компания «Татнефть». Последней на июнь 2019 года принадлежало 63,15% голосующих акций. Банк работает в 25 регионах России.