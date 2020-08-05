Москва, , 08:36 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года самым продаваемым в России автомобилем премиум-сегмента стала модель Lexus RX. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период её приобрели 4307 автолюбителей — на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место по количеству проданных машин у модели BMW X5 — 3301 единица. У этого авто продажи выросли на 34,8%. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz E-Class. Его дилерам удалось реализовать в количестве 2645 экземпляров. Это на 24,6% больше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места в данном рейтинге соответственно заняли BMW X7 (2522 ед.) и BMW X3 (2388 ед.).

Всего же по итогам первого полугодия реализация машин премиум-класса снизилась на 17,9%.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года самой покупаемой премиальной маркой на вторичном рынке в РФ стал Mercedes-Benz. За указанный период российские автолюбители приобрели 42 тыс. подержанных машин Mercedes-Benz, что на 13% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Читайте также: Названы самые продаваемые премиальные авто с пробегом в России