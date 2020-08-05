Москва, , 08:32 — REGNUM Власти Москвы выделят более 31 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства получат 65 компаний, сообщается на портале мэра столицы.

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Более 22 млн рублей выделено 30 предпринимателям, работающим по договорам франшизы. Более 9 млн рублей получат 35 представителей малого и среднего бизнеса для компенсации затрат на участие в конгрессно-выставочной деятельности.

Также возмещению подлежат расходы на участие в мероприятиях Российского союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации выставочной индустрии — более 1 тысячи российских и зарубежных событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

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