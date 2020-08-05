Владивосток, , 08:33 — REGNUM С 1 июля в Приморье действует специальный налоговый режим и уже в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Из общего количества зарегистрированных 38% — это жители Владивостока, 18% — жители Уссурийска, 10% — жители Артёма.

«Есть такие муниципалитеты, где в новом налоговом статусе пока не зарегистрировался ни один человек. Их — 21. И причины этого — в недоработке местных властей, которые недостаточно эффективно информируют население о преимуществах нового налогового режима», — сказала министр экономического развития края Наталья Набойченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе-июне 2020 года количество граждан, получивших статус самозанятых, увеличилось на 70%.