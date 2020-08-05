Минеральные Воды, Ставропольский край, , 08:25 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития РФ проработать возможные источники финансирования для создания велотерренкура (прим: терренкур — дорожка для восхождений в лечебных целях) на Ставрополье. Об этом виде-премьер заявил накануне, 4 августа, во время рабочей поездки в регион, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Трутневу была представлена инициатива по созданию велотерренкура, соединяющего велодорожками несколько городов-курортов. Предполагается, что его маршрут объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ с перспективой включения новых городов.

«Проект вызвал заинтересованность Юрия Трутнева, который обратился к представителю Минэкономразвития РФ с предложением рассмотреть проект и проработать возможные источники финансирования», — сказано в сообщении.

Напомним, с января текущего года в зону ответственности вице-премьера Трутнева входит социально-экономическое развитие регионов СКФО. Накануне он прибыл на Ставрополье в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве нового куратора макрорегиона.

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