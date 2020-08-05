Москва, , 08:18 — REGNUM Обнародован топ-5 самых продаваемых в России новых автомобилей иностранных марок по цене до 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам первых шести месяцев 2020 года самой продаваемой в России иномаркой стоимостью до 1 млн рублей стала Kia Rio. Всего за отчётный период дилерам удалось продать 36 164 экземпляра этого авто. Средневзвешенная стоимость этого автомобиля составляет около 980 тыс. рублей.

Второе место занимает модель Volkswagen Polo — 21 341 проданный экземпляр. Средневзвешенная стоимость модели на данный момент составляет около 890 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris. За первое полугодие 2020 года российские автолюбители купили 18 444 таких авто. Средневзвешенная цена на Solaris равна 940 тысяч рублей.

Четвертое и пятое места в данном рейтинге занимают Skoda Rapid (10 495 ед.) и Renault Sandero Stepway (9 637 ед.). Средняя цена этих моделей составляет около 1 млн рублей и свыше 830 тыс. рублей соответственно.

Напомним, Lada 2114 стала самой продаваемой моделью на вторичном авторынке России по итогам первого полугодия 2020 года.

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