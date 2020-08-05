Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам торгов 4 августа баррель нефти марки Brent подорожал на 1,06%, до $44,33. Нефть подорожала на американской сессии на фоне ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Однако, рост цен сдерживали опасения, что новая волна коронавируса будет препятствовать восстановлению глобального спроса.

Низкие процентные ставки, стимулирующие программы Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также падение доходности казначейских облигаций оказывают негативное влияние на доллар США, снижая его статус защитного актива.

Сегодня, 5 августа, на торгах в Азии нефть Brent торгуется по цене $44,40 (0,17%). Доллар продолжает сдавать свои позиции своим конкурентам на Форекс. Покупатели держат цену очень близко к сопротивлению $45 за баррель.

Стоит напомнить, что страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, которое предполагает частичное восстановление добычи — на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Учитывая, что многие страны готовятся ко второй волне коронавируса, повышение цен будет сдержанным.

По последним данным Американского института нефти (API), за последнюю неделю запасы нефти уменьшились на 8,587 млн баррелей (ожидалось сокращение на 3,35 млн баррелей), запасы бензина — на 1,748 млн баррелей (ожидалось с/обращение на 1,3 млн).

Запасы дистиллятов увеличились на 3,824 млн баррелей (ожидалось +100 тыс. баррелей). Если данные минэнерго США тоже отразят сокращение запасов в стране, то у покупателей будет возможность 5 августа укрепиться выше отметки $45.

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