Чебоксары, , 08:03 — REGNUM Чувашия просит установить индекс изменения платы жителей за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в размере 3,9% (с 1 июля 2020 года — 3,6%). Соответствующее предложение за подписью врио главы республики Олега Николаева направлено в ФАС России, сообщается на официальном портале органов власти.

С 1 января 2021 года плата за коммунальные услуги не изменится, а с 1 июля 2021 года предлагается увеличить в среднем на 3,9%.

«Прошу рассмотреть вопрос об утверждении правительством Российской Федерации индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Чувашской Республике с 1 июля 2021 года в размере 3,9%», — говорится, в частности, в письме.

Правительством России будут утверждены окончательные величины средних индексов по субъектам Российской Федерации с учетом региональной специфики.

Напомним, для Чувашии предельно допустимое отклонение с 1 июля 2021 года утверждено распоряжением правительства России в размере 2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в среднем рост тарифов во II полугодии 2020 года составит 3,6%, предельное отклонение — 2%.