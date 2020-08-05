Владивосток, , 07:09 — REGNUM Судья арбитража Камчатского края отказал компании «Шумшу» во взыскании более 32 млн рублей, заявленных как убытки. Ответчиками по делу выступили МВД России и управление того же ведомства на Камчатке. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Решение суда в полном объёме пока не изготовлено и мотивировки неизвестны. Компания, работающая в сфере рыболовства чуть более года, потребовала взыскать с ведомств 32 030 351 рубль, заявив их как убытки.

Напомним, у компании «Шумшу» также был спор с Минсельхозом России, с которого она требовала взыскать 1,482 млрд рублей, также заявленных как убытки. Суд отклонил претензии, решение устоялось во второй инстанции. В основе спора лежал приказ министерства от апреля 2016 года, которым вносились изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Поправки запрещали применение дрифтерных сетей для добычи биоресурсов.

Размер убытков компания посчитала, исходя из предоставленных квот на добычу тихоокеанских лососей и стоимости одного килограмма готовой продукции, аргументируя тем, что поправки нарушили её права. Оспорить пункт 8 приложения к вышеупомянутому приказу в Верховном суде РФ не удалось, как и взыскать убытки с Минсельхоза РФ.

Фирму «Шумшу» год назад привлекали к ответственности за ущерб, причинённый биоресурсам запрещенными орудиями лова. Иск к МВД мог быть связан с уголовным делом по добыче. После завершения расследования компании вернули арестованную рыбопродукцию и пять орудий лова, изъятые с судна.