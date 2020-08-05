Тегеран, , 08:26 — REGNUM В настоящее время 97% необходимых Ирану лекарств производится внутри страны, страна обладает значительными возможностями в области производства лекарств, рецептур, фармацевтических знаний и даже поставок отечественного сырья в данной области. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 августа.

Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана Мохаммад Реза Шанехсаз заявил на встрече, состоявшейся в присутствии иранских парламентариев, что потребность страны в фармацевтическом импорте составляет около 3 процентов от потребления лекарств. По его словам, половина из них связана с лекарствами, которые были введены в мировую фармацевтическую категорию, и через некоторое время Иран может производить их внутри страны.

«Поэтому в стране нет проблем с обеспечением населения необходимыми лекарствами», — заявил глава ведомства. Он также указал на саботаж некоторых западных компаний в поставках необходимых лекарств, заявив, что враги планировали создать проблемы, создав дефицит определенных лекарств.