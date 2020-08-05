Барнаул, , 06:25 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает, что инициатива Счётной палаты РФ пересмотреть затраты на содержание автодорог заслуживает одобрения. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила:

«Счетная палата плохого не посоветует, соответственно, поддерживаю инициативу. Бюджетная система нуждается в перестройке, суть которой в перераспределении финансовых средств в пользу регионов и муниципалитетов. Нижнее бюджетное звено по некоторым направлениям недофинансировано катастрофически.

Это не только дороги. Это и освещение, и зарплаты бюджетников, содержание бюджетных учреждений и многое другое. Система субсидирования федеральным центром значимых социальных направлений хотя и разрешает многие проблемы, но не позволяет проявлять на местах гибкость, самостоятельность и заниматься приоритизацией в процессе реализации выделенных средств. Условно говоря, нужно ремонтировать теплосети, а деньги дают на ремонт фонтана».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения после того, как выяснилось, что на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей, в то время как на региональные дороги выделялось почти в восемь раз меньше.

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