Омск, , 06:00 — REGNUM Министерство финансов РФ перечислило 69 российским регионам второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей для компенсации снижения их доходов. В число получателей вошла Омская область, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Сумма предоставленной Омской области дотации на сбалансированность составила 1 млрд 128 млн рублей.

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, в первый транш, который распределили в мае, регион не попал, так как была сохранена положительная динамика поступлений.

«К июлю Федерацией были учтены в методике распределения дотаций дополнительные факторы, и Омская область оказалась в числе получателей второго транша», — подчеркнул министр.

Он отметил, что нецелевая поддержка «позволит сбалансировать бюджет региона в условиях отставания от плановых показателей по доходам ввиду ухудшения экономической ситуации» из-за распространения коронавируса.

Планируется, что осенью 2020 года будет распределён третий транш федеральной поддержки в размере 100 млрд рублей.

Напомним, динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Омской области по состоянию на 1 июля 2020 года сложилась на уровне 101% к первому полугодию 2019 года.

Читайте также: Чувашия получила 1,3 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

Пензенская область получила 1,2 млрд рублей на сбалансированность бюджета