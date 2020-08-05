Токио, , 06:01 — REGNUM В Японии цена на золото 5 августа вновь обновила прежний исторический рекорд, установленный накануне, — цена грамма золота в розничной продаже достигла $72. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным агентства, компания «Танака кикиндзоку», определяющая в стране котировки на золото, продаёт драгоценный металл за 7608 иен ($72) за грамм, что на 152 иены дороже, чем он стоил 4 августа, когда был установлен предыдущий рекорд стоимости драгоценного металла.

Kyodo отмечает, что спрос на золото, как исторически один из самых надёжных активов на рынке, традиционно растёт в обстановке нестабильности и неопределённости на финансовых рынках и в экономике. Также волнений покупателям добавляет ожидание второй волны заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию. Резкий рост цены на золото произошёл на фоне публикации негативной статистики по экономике США. Из-за пандемии коронавируса ВВП США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9%.

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