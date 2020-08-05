Нью-Йорк, США, , 05:03 — REGNUM Британская авиакомпания Virgin Atlantic, находящаяся в состоянии банкротства, обратилась в профильный суд в Нью-Йорке за предоставлением временной защиты от кредиторов в США на время урегулирования претензий в Великобритании. Об этом 4 августа сообщает портал Business Insider.

Портал отмечает, что долей в 49% Virgin Atlantic владеет крупнейшая американская авиакомпания Delta Air Lines. Британским владельцем Virgin Atlantic является миллиардер Ричард Брэнсон. Запрос британского авиаперевозчика, обоснованный 15-й главой соответствующего американского закона, был направлен на рассмотрение суда по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Данная глава позволяет иностранным частным предприятиям, оказавшимся в состоянии банкротства, урегулировать претензии кредиторов в своих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае британская авиакомпания Virgin Atlantic объявила о сокращении 3150 сотрудников в связи с кризисом, связанным с эпидемией коронавируса. По словам генерального директора Virgin Atlantic Шай Вайса, Virgin Atlantic надеется «вернуться к прибыльности» в 2021 году, однако пока действия авиакомпании направлены на максимальное сокращение затрат и сохранение денежных средств.

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