Москва, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование банка «Траст» к компании, зарегистрированной на Кипре — Canaan Services Limited. С ответчика было взыскано свыше 2,7 млрд рублей по договору уступки прав, передаёт ИА REGNUM.

Иск был получен судом в сентябре 2019 года, но из-за того, что ответчик — иностранное юрлицо разбирательство вышло затяжным. Третьим лицом в деле участвовало ministry of Justice and Public Order (министерство юстиции и общественного порядка Кипра).

В основе спора лежал договор об уступке прав требования, заключённый ПАО «Промсвязьбанк» и компанией Canaan Services Limited, по которому банк уступил все права по кредитному договору №385−2007 от 24 апреля 2007 года, заключенному с Millesime Enterprises limited, и договорам, которые его обеспечивают. Иностранная компания обязалась выплатить более 946 млн рублей до 26 ноября 2018 года, но не выполнила условия сделки.

Банк «Траст» получил право требовать долг с кипрской компании в результате реорганизации «Банка АВБ» (влился в «Траст»), который получил права от «Промсвязьбанка».