Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Соединённые Штаты, вероятно, не станут вводить новых ограничений на экономическую деятельность во время нового подъёма заболеваемости COVID-19, заявил 4 августа президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.

«Теперь мы лучше понимаем эту болезнь, мы понимаем те проблемы, которые возникают у пожилых людей, прежде всего с тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, и мы можем о них позаботиться. Мы не собираемся закрывать экономику», — сказал американский лидер.

Он вновь назвал коронавирус «китайской чумой» и добавил, что принятые ранее ограничения были необходимы, поскольку позволили спасти миллионы жизней.

По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США выявили 45 368 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 4 717 716. Суммарное количество летальных исходов в США от COVID-19 достигло 155 478.

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