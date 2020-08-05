Москва, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Москвы 24 ноября 2020 года начнёт рассмотрение иска Минпромторга РФ к научно-исследовательскому институту систем связи и управления, который входит в реестр поставщиков вооружения. Истец пытается взыскать свыше 65 млн рублей штрафа по двум договорам, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 24 июля 2020 года, а 31 июля его приняла к производству судья Никонова. Министерство требует взыскания «штрафных санкции по договорам №16 411.1 930 198 580.11.029 от 18 октября 2016 года, №16 411.1 930 168 580.11.030 от 18 октября 2016 года». Сумма иска — 65 617 055,67 рубля.

Претензии к институту имеет также и Минобороны России, которое в конце июня 2020 года потребовало взыскать с ответчика более 30,471 млн рублей по договору от 2018 года. Дело рассмотрят 29 сентября. Помимо этого, 3 августа суд отказал министерству в рамках другого спора, отклонив иск о неустойке на 32 млн рублей. В основе дела лежал контракт стоимостью 1,6 млрд рублей.