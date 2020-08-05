Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Значительную часть суммы, вырученной от возможной продажи американского сегмента китайского сервиса TikTok получит министерство финансов США, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп 4 августа в ходе пресс-конференции.

По его словам, у властей страны есть все возможности для того, чтобы получить эти средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что работа TikTok не будет ограничена в Соединенных Штатах, если ее сегмент в США будет продан американской компании до 15 сентября 2020 года.

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