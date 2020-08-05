Бишкек, , 00:35 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления , предлагающего внести в Налоговый кодекс республики изменения, предусматривающие введение налога на майнинг криптовалют

Занимающихся такой деятельностью жителей республики обяжут официально оформить свой бизнес и представлять в налоговые органы страны соответствующие отчеты.

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Отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие «добычу» криптовалюты, должны будут уплачивать налог на майнинг взамен налога на прибыль, налога на добавленную стоимость на облагаемые поставки и налога с продаж.

Базой обложения налогом на майнинг являются начисленные суммы за электроэнергию, потребленную при майнинге, включая НДС и налог с продаж. Ставку налога предлагается установить в размере 15%.