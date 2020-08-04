Мурманск, , 22:03 — REGNUM Из федерального бюджета на модернизацию мурманского аэропорта выделят 2,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

До 2023 года на эти средства планируется провести реконструкцию перрона и рулежной дорожки, строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции.

В настоящее время за счет частного инвестора идет строительство привокзальной площади и парковки общей стоимостью 300 млн рублей. Работы планируют завершить до конца этого года. Также ведётся проектирование нового пассажирского терминала площадью 6 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта — 1,7 млрд рублей, строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году.