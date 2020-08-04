Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM В рамках первого этапа комплексного благоустройства территории парка «Швейцария» в Приокском районе Нижнего Новгорода восстановят дендрологический сад, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сад площадью 3,12 гектара был заложен в 50-е-60-е годы. Сейчас он заброшен.

«В дендрологическом саду произрастают достаточно экзотичные виды для нашей области: туя западная, орех маньчжурский, каштан конский. Также здесь есть красный дуб, который в нашем городе встречается довольно редко. Кроме того, в этой части парка можно посмотреть на крупные экземпляры таких растений, как бережлец европейский и свидина белая. Многие из них — в возрасте 50−60 лет, что, безусловно, уникально для их изучения», — рассказал кандидат биологических наук Михаил Сидоренко.

В проекте — восстановление существующей исторической планировки, устройство дорожно-тропиночной сети из мягких покрытий, установка уличного освещения. Кроме того, на территории появятся павильоны зимнего сада и экошколы, на базе которых предлагается создать образовательный и экспозиционный экоцентр.