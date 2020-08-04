Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Число безработных в Петербурге превысило 102 тыс. человек. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

За время пандемии этот показатель увеличился более чем в семь раз. Так, в январе 2020 года в городе значилось 14 тыс. безработных, официально зарегистрированных в центре занятости.

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«Сейчас на бирже труда значатся 104 тысячи человек. Объем работы в Центре занятости города вырос в десять раз. На пике пандемии сотрудники работали круглосуточно и регистрировали около 4 тысяч заявлений в день», — заявил Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Сначала власти прогнозировали, что больше 70 тыс. безработных в Петербурге не появится. Затем Чернейко стал называть ситуацию на рынке труда «очень жесткой», эксперты высказали другое мнение: из-за пандемии работы в северной столице могут лишиться 144 тыс. человек, или 4,5% от занятых. Это вдвое хуже, чем число безработных в кризис 1990-х.

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