Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM По итогам шести месяцев текущего года Нижегородская область вошла в ТОП — 10 России по темпам и объемам ввода в эксплуатацию жилья — сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Темпы вводимого жилья в регионе на 16% выше, чем в среднем по России. С начала года в Нижегородской области в эксплуатацию введено 708,5 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 109,2% по сравнению с соответствующем периоде прошлого года.

«Очень важно, что во время пандемии в регионе практически не останавливали работы по строительству домов. Строительная отрасль является одним из драйверов экономического развития области. И сейчас министерство строительства и Госстройнадзор продолжают оказывать застройщикам содействие в решении проблемных вопросов, чтобы дома вводились в срок», — отметил губернатор Глеб Никитин.