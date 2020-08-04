Улан-Батор, , 18:50 — REGNUM В 2020 году экспорт угля Монголии продолжил снижаться, — об этом сообщает Главное таможенное управление страны.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

На второе августа 2020 года экспорт угля составил 11,2 тысяч тонн, что меньше на 46,4% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Монголия на фоне распространения коронавируса нового типа приостанавливала экспорт угля с 10 февраля по 2 марта.

На практике экспорт был возобновлен только 30 марта через КПП «Гашуунсухайт-Ганцмод». Власти Монголии обещали рассмотреть возможность полного возобновления экспорта угля, доходы от которого который составляет значительную долю в доходе страны.

Отметим, с целью увеличения экспорта горнорудной продукции 1 августа между Китаем и Монголией начало действовать временное постановление «Зеленый коридор».

С введением временного регламента у водителей грузовых транспортных средств появится больше возможностей для въезда на пограничные контрольно-пропускные пункты Монголии и КНР, чем раньше, заявило Министерство иностранных дел Монголии.

По данным МИД, «зеленый коридор» позволяет инженерам и техническим работникам двух стран, которые будут работать над реализацией крупнейших проектов и программ сотрудничества, совершать взаимные поездки по двум странам.