Нью-Йорк, США, , 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На нью-йоркской бирже Comex стоимость октябрьского фьючерса на золото поднималась до отметки $2000,25 за тройскую унцию.

Тем временем стоимость сентябрьских фьючерсов на серебро выросла более чем на 4% и достигла $25,47 за унцию.

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