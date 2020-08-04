Рим, , 18:31 — REGNUM В июле 2020 года через территорию Италии проследовали более 75 000 авиарейсов, втрое больше, чем месяцем ранее, сообщили во вторник, 4 августа, представители национальной аэронавигационной компании Enav.

Аэропорт Милана (сс) Trg

Около 46% рейсов в июле были международными, 24% — национальными, 29% — международные рейсы с заходом в воздушное пространство Италии, но без приземления в ее аэропортах.

При этом общее число рейсов по прежнему значительно ниже (на 60%), чем в аналогичный период 2019 года. Эксперты отрасли рассчитывают, что в августе количество рейсов продолжит расти, и уровень потерь будет сокращен до 50% от прошлогоднего трафика.