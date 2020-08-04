Бишкек, , 18:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Саудовским фондом развития $35 млн (2 млрд 595 млн рублей) на реконструкции и реабилитации Иссык-Кульской кольцевой автодороги.

Эти деньги правительство республики получит в виде льготного кредита с процентной ставкой 1% годовых на срок в 25 лет. Льготный период по займу составит пять лет.

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Кредит киргизстанские власти должны будут направить на строительство четырехполосной дороги протяженностью 80,5 километра на участке автотрассы Балыкчы — Каракол.

Также предусмотрено строительство тротуаров, остановок, велосипедных дорожек, малых оросительных канав и осветительной сети.

Общая стоимость реабилитации этого участка автотрассы оценивается в $128 млн (9 млрд 492 млн рублей). Для финансирования оставшейся части в сумме $93 млн (6 млрд 897 млн рублей) будут привлечены кредиты от Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда развития Абу-Даби, Исламского банка развития и Фонда международного развития ОПЕК.