Москва, , 18:18 — REGNUM Сервис, который позволяет отвязать зарплату сотрудника от банка, предлагаемого работодателем, запущен в России, передаёт 4 августа РБК.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сервис запущен международной платёжной системой Visa и «Яндекс.Кассой». Его работа будет способствовать борьбе с «зарплатным рабством».

Чтобы использовать новый сервис, работодателю нужно заключить договор с «Яндекс.Кассой», предоставляющей услуги расчётно-кассовых операций.

Эта компания открывает лицевой счёт, куда работодатель из своего основного банка переводит деньги для зарплаты сотруднику. Деньги проводятся через платформу Visa Direct.

Сотрудник, чтобы получить деньги, вводит номер банковской карты в форму на странице «Яндекс.Касса». После этого вышеуказанная система предоставляет идентификатор — номер для выплаты.

Сотрудник этот номер передаёт в бухгалтерию своего работодателя, а тот использует номер в списке с данными для перечисления зарплат. Номер загружается в личный кабинет сервиса.

Сервис, таким образом, как отмечается, позволяет юридическому лицу экономить трудовые ресурсы и финансовые затраты клиентов. Добавим, что этот сервис ориентирован в большей степени на предприятия малого и среднего бизнеса.

Перечисление зарплаты через сервис занимает несколько минут, а подключение к сервису будет бесплатным. Однако переводы облагаются полупроцентной комиссией, но не менее 30 рублей.

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Напомним, в России работник, как сказано в Трудовом кодексе, имеет право отказаться от выплаты зарплаты путём перечисления на счёт в банке, указанный в договоре с работодателем, и сам выбрать банк, в который будет переведена зарплата.

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