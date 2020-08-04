Подгорица, , 18:12 — REGNUM Туристический поток в Черногории этим летом на 90% ниже рекордного 2019 года, признает директор Национальной туристической организации Желька Радак Кукавичич, о чем она заявила национальному телевидению TVCG.

Она считает, что возможность прибытия туристов из России и Азербайджана, при скором возобновлении авиасообщения, может поправить катастрофическую ситуацию в отрасли, сложившуюся из-за эпидемии коронавируса.

Все надежды туриндустрии на август и сентябрь.

Напомним, что туристы из России составляют 30% турпотока. В августе и сентябре 2019 года в Черногории зарегистрировали полтора миллиона туристических ночевок гостей из России.