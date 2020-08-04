Москва, , 18:03 — REGNUM Второй квартал 2020 года, скорее всего, покажет минимальный рост реальных зарплат, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Очередь в магазин «Zara» в торговом комплексе «Галерея» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Статистика свидетельствует о росте номинальной средней заработной платы более чем на 6% за январь-май 2020 года к аналогичному интервалу 2019 года, хотя II квартал 2020, скорее всего, покажет минимальный рост реальных зарплат, — сказал Ордов. — Тем не менее, доля зарплат в структуре доходов населения выросла до 65,3% и стала основным источником дохода жителей РФ. Низкая инфляция и выход из острой фазы экономического кризиса позволяет рассчитывать на формирование положительных трендов в части оплаты труда уже в IV квартале 2020 года, но есть риск увеличения количества безработных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что власти РФ надеются на то, что экономические проблемы страны рассосутся сами собой.

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