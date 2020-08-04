Москва, , 18:03 — REGNUM Падение ВВП России во II квартале 2020 года наиболее негативным образом отразилось на малом и среднем бизнесе, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доля предпринимательских доходов в России во II квартале 2020 года оказалась (по отношению ко всем доходам граждан РФ) самой малой с 2000 года.

«Беспрецедентное падение доли доходов от предпринимательской деятельности — показатель пугающий, — сказал Ордов. — Но было бы еще страшнее, если бы вслед за падением доходов бюджета государство перестало выполнять свои социальные обязательства, доля которых выросла до 21,8%. Выросла не только доля, но и сумма расходов на социальные трансферты. Увеличились пособия по безработице. За II квартал безработица существенно увеличилась, с 4,7% в марте до 6% в июне, причем количество безработных, зарегистрировавшихся в органах службы занятости, увеличилось за этот период с 0,7 до 2,1 млн человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что деловая активность в РФ восстановится не ранее II квартала 2021 года.

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