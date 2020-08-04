Москва, 4 августа 2020, 18:03 — REGNUM Падение ВВП России во II квартале 2020 года наиболее негативным образом отразилось на малом и среднем бизнесе, считает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доля предпринимательских доходов в России во II квартале 2020 года оказалась (по отношению ко всем доходам граждан РФ) самой малой с 2000 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что деловая активность в РФ восстановится не ранее II квартала 2021 года.
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