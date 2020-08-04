Москва, , 17:43 — REGNUM Потребительский рынок в РФ восстанавливается медленно, а в некоторых отраслях повышается риск банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что доля предпринимательских доходов в России во II квартале 2020 года оказалась по отношению ко всем доходам российских граждан самой малой с 2000 года.

«Конечно, это большое падение, но присваивать статус «критическое» пока рано, — сказала Лебединская. — Малый бизнес переживает тяжелые времена. Медленное восстановление потребительского рынка пока не внушает оптимизма деловой активности, в связи с чем сохраняется, а в некоторых отраслях и повышается риск банкротств и, как следствие, уровень безработицы. В ситуации неопределенности граждане предпочитают уходить из высокорискового, но более доходного личного бизнеса в государственный сектор».

Кроме того, она отметила, что вернуть уверенность и оптимизм предпринимателей будет сложно. Многое зависит от восстановления платёжеспособного потребительского спроса, от того, насколько быстро и эффективно пойдёт этот процесс.

«Если его восстановление прогнозируется лишь к концу года, то восстановление индекса деловой активности произойдёт не ранее 2 квартала 2021 года», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в минувшем квартале доля предпринимательских доходов в России оказалась равной трём с половиной процентам. В I квартале 2020 г. она составляла 5,9% всех доходов жителей РФ.

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