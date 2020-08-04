Москва, 4 августа 2020, 17:43 — REGNUM Потребительский рынок в РФ восстанавливается медленно, а в некоторых отраслях повышается риск банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что доля предпринимательских доходов в России во II квартале 2020 года оказалась по отношению ко всем доходам российских граждан самой малой с 2000 года.
Кроме того, она отметила, что вернуть уверенность и оптимизм предпринимателей будет сложно. Многое зависит от восстановления платёжеспособного потребительского спроса, от того, насколько быстро и эффективно пойдёт этот процесс.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в минувшем квартале доля предпринимательских доходов в России оказалась равной трём с половиной процентам. В I квартале 2020 г. она составляла 5,9% всех доходов жителей РФ.
Читайте развитие сюжета: Экономист: Падение доходов предпринимателей в России — пугающий показатель