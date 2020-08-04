Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Участники рынка, ориентированные на иностранных туристов, в их отсутствие изыскивают способы сокращать расходы, а вместе с тем — переключаются на внутренний туризм и разрабатывают новые продукты в ожидании возобновления турпотока, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 августа, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя высказывания главы Ростуризма.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» MatthiasKabel

Ранее Зарина Догузова в интервью «Аргументам и фактам» заявила, что потери российской туриндустрии от отсутствия иностранных туристов составят в 2020 году около 500 млрд рублей.

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« Большинство компаний, которые занимаются въездным туризмом, сейчас пытаются максимально сокращать расходы: вместо нескольких офисов оставляют один, переводят сотрудников на удалённую работу, некоторых увольняют или переводят на минимальную оплату труда.

Поскольку иностранных туристов нет, то участники рынка переключаются на внутренний туризм, ищут межрегиональные контракты. Если говорить о Северо-Западе, то заметно выросло число поездок в Карелию, на Селигер. Люи соскучились по отдыху. Но такие меры, конечно, компенсируют не все потери.