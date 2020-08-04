Москва, , 17:27 — REGNUM Производство золота в России за январь-май 2020 года составило 104,31 тонны. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба Министерства финансов.

За аналогичный период 2019 года производство золота составило 101,44 тонны. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 2,8%.

Согласно данным Минфина, за пять месяцев выпуск добычного золота в стране вырос на 7% в годовом выражении — до 86,38 тонны, а производство вторичного золота упало на 15% — до 11,14 тонны. Производство попутного золота снизилось на 8% — до 6,79 тонны.

Производство серебра за январь-май составило 355,3 тонны, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (383,64 тонны).

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