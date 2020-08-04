Москва, , 17:27 — REGNUM Почти три четверти 2020 года будут убыточны для кинотеатров. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её оценке, выйти к самоокупаемости кинотеатры смогут не раньше второй половины осени.

«Август-сентябрь для кинотеатральной отрасли — мы будем генерировать убыток в августе и сентябре. Возвращение к нулевому показателю прибыльности возможно в октябре-ноябре. То есть 8,5 месяцев в году кинотеатры будут генерировать убытки», — сказала Зинякова.

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