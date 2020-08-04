Москва, , 17:25 — REGNUM Государство на данный момент не оказало поддержки ряду представителей киноиндустрии. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, несмотря на то, что отрасль признана наиболее пострадавшей от распространения коронавируса и режима самоизоляции, государственной поддержки её представители ещё не получили. При этом около 30% кинотеатров могут закрыться из-за финансовых проблем.

«Главное, чтобы мы дотянули до этого момента. Потому что важны не только меры поддержки, но и их сроки. Мы достаточно аккредитованный бизнес. У нас есть постоянные расходы, которые мы не можем минимизировать и привести к нулю. Поэтому очень важно, чтобы эта поддержка была своевременной», — сказала Зинякова.