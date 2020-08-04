Москва, , 17:13 — REGNUM Для того чтобы приготовиться к очередным внешнеэкономическим шокам, властям РФ следует увеличить количество бюджетных мест в вузах, обучающих инженеров, специалистов в области высоких технологий и других направлений, нужных для российский экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Если же говорить о текущем состоянии российских предприятий, то здесь важно проанализировать возможности сокращения издержек с учетом новых тенденций и создания более автономных и удобных условий для своих сотрудников, — сказала она. — В любом случае функционировать как прежде ни одна экономика в нашем мире уже не сможет. Важно принять во внимание те уроки, которые были получены каждой экономикой в отдельности за последние полгода, и принять их во внимание для выработки плана экономического развития страны в последнем осеннем квартале 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, что экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса.

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