Москва, 4 августа 2020, 17:13 — REGNUM Для того чтобы приготовиться к очередным внешнеэкономическим шокам, властям РФ следует увеличить количество бюджетных мест в вузах, обучающих инженеров, специалистов в области высоких технологий и других направлений, нужных для российский экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, что экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: По итогам 2020 года РФ может потерять гораздо больше, чем 8% ВВП – прогноз