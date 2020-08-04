Москва, , 17:09 — REGNUM Даже на пике эпидемии коронавируса в России правительству удалось сохранить контроль над ситуацией. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Мы видим, что у нас нет дефицита продуктов, что, в принципе, цены не взлетели на основные товары. Каких-то панический настроений в обществе тоже нет. Массовой скупки продуктов, товаров первой необходимости тоже не наблюдается. Это говорит о том, что в России всё стабильно. Мы проходим эту ситуацию с поднятым забралом, в отличие от ряда государств, которые, действительно, сейчас просят помощи от международных финансовых институтов», — заявил Михайлов.

По его мнению, если вторая волна коронавируса не начнётся из-за недостаточных мер предосторожности в ряде государств, Россия может выйти из кризиса в сравнительно быстрые сроки.

В частности, это обусловлено тем, что Россия подошла к эпидемии коронавируса с шестилетним опытом существования в условиях санкций и уже достаточно диверсифицированной экономикой — например, экспорт военной техники в 2020 году оказался устойчив, несмотря на спад экономической торговли, кроме того, высокие показатели демонстрирует экспорт сельхозпродукции.

«По моему мнению, у нашей страны, у Российской Федерации, есть гораздо больше шансов выйти из этого кризиса с наименьшими потерями», — указал он.