Москва, 4 августа 2020, 17:02 — REGNUM Экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина, согласно которому экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса.
С одной стороны, как пояснила Новикова, это означает резкий спад и в экономике РФ, а с другой стороны, это очередная возможность настроить российскую экономику на развитие внутреннего производства, инфраструктуры, создание рабочих мест в реальном секторе экономики вместо дальнейшей поддержки финансового сектора.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Института экономики роста им. П. А. Столыпина, экономика России подвержена сразу двум негативным факторам: падение стоимости энергоресурсов и сокращение деловой активности вследствие ограничительных мер основных несырьевых секторов.
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