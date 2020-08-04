Москва, , 17:02 — REGNUM Экономике РФ придется несладко и без второй волны коронавируса, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина, согласно которому экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса.

«Что касается второй волны, то здесь всё будет зависеть не только от нашей экономики, но и от экономики других стран, производство которых напрямую завязано на поставки природных ресурсов из РФ, — сказала Новикова. — Снижение спроса или очередной простой производственных мощностей по миру будет означать и для нас резкое снижение доходной части бюджета. Важно понимать, что и без второй волны экономике РФ придется несладко с учетом резкого экономического спада в США (минус 32,9%), а также в ЕС (минус 14,5%)».

С одной стороны, как пояснила Новикова, это означает резкий спад и в экономике РФ, а с другой стороны, это очередная возможность настроить российскую экономику на развитие внутреннего производства, инфраструктуры, создание рабочих мест в реальном секторе экономики вместо дальнейшей поддержки финансового сектора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Института экономики роста им. П. А. Столыпина, экономика России подвержена сразу двум негативным факторам: падение стоимости энергоресурсов и сокращение деловой активности вследствие ограничительных мер основных несырьевых секторов.

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