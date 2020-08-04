Ярославль, , 17:01 — REGNUM В Ярославской области зарегистрированы первые плательщики налога на профессиональный доход, которых еще принято называть самозанятыми. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Федеральной налоговой службы.

Расчет налогов Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM в мае в Ярославскую областную думу был внесен законопроект о введении на территории региона специального налога на профессиональный доход. Закон был принят депутатами и вступил в силу с 1 июля 2020 года.

За первый месяц действия закона в Ярославской области зарегистрировано 1500 самозанятых. Налог на профессиональный доход они будут платить только за те месяцы, в которых был получен доход. Налоговая ставка зависит от того, кому самозанятый оказывал услуги. Если он работал с физлицом, то с дохода придется отдать в казну 4 процента, если с юридическим лицом или ИП, то 6 процентов. Напомним, обычный налог на доходы физических лиц составляет 13 процентов.

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